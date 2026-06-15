ДОМ.РФ проведёт аукцион по продаже производственной площадки в Саратове

Фото: ПАО ДОМ.РФ

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ДОМ.РФ выставил на торги имущественный комплекс в Волжском районе Саратова. В составе лота: участок 0,8 га и объект недвижимости площадью 188,7 кв. м. Имущество предлагается использовать как площадку под строительство производственного объекта.

Приём заявок на участие в торгах завершается 29 июня. Аукцион состоится 3 июля. Начальная цена лота — 3,34 млн рублей.

Участок расположен на южном склоне Алексеевского оврага, вблизи ул. 4-я Вересковая. Подъезд осуществляется по асфальтированной и грунтовой дороге. Окружение представлено земельными участками для ведения садоводства, торговыми и промышленными объектами. Остановка общественного транспорта «Строительный рынок» — в 460 м. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 8,4 км, до центра города — около 5,5 км.

ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемого федерального имущества в Саратовской области. В марте имущественный комплекс в Кировском районе Саратова был передан инвестору за 7,32 млн рублей. В июле 2025 года на конкурсе за 7,56 млн рублей был реализован объект культурного наследия — ансамбль усадьбы изобретателя и промышленника Ивана Мамина в Балакове. Ранее имущественный комплекс под логистический центр или промышленный объект в Саратове продали за 21,6 млн рублей.

Справочно:

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».

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