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НовостиОбщество15 июня 2026 17:08

Минпромэнерго Саратовской области прокомментировало ситуацию с топливом на АЗС

Источник:kp.ru

В продолжение темы, озвученной "Комсомольской правдой" в Саратове последовал комментарий министерства промышленности и энергетики области:

«Ситуация с обеспечением топливом находится под постоянным контролем. Поставка автомобильного топлива на АЗС осуществляется с пунктов отгрузки ПАО «Саратовнефтепродукт» и независимых поставщиков топлива. Отгрузка топлива осуществляется на основании заключенных договоров и поданных заявок. Кратковременные сложности на отдельных АЗС могут быть из-за логистики, длительности транспортировки топлива на АЗС, сезонного спроса. Запасы топлива ПАО «Саратовнефтепродукт» обеспечивают потребность постоянных потребителей, имеющих заключенные договоры, в полном объеме в рамках поданных заявок».