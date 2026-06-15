Минпромэнерго Саратовской области прокомментировало ситуацию с топливом на АЗС

В продолжение темы, озвученной "Комсомольской правдой" в Саратове последовал комментарий министерства промышленности и энергетики области:

«Ситуация с обеспечением топливом находится под постоянным контролем. Поставка автомобильного топлива на АЗС осуществляется с пунктов отгрузки ПАО «Саратовнефтепродукт» и независимых поставщиков топлива. Отгрузка топлива осуществляется на основании заключенных договоров и поданных заявок. Кратковременные сложности на отдельных АЗС могут быть из-за логистики, длительности транспортировки топлива на АЗС, сезонного спроса. Запасы топлива ПАО «Саратовнефтепродукт» обеспечивают потребность постоянных потребителей, имеющих заключенные договоры, в полном объеме в рамках поданных заявок».