Детям в Саратовской области напомнили о правилах безопасного поведения вблизи железной дороги

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В детском оздоровительном лагере имени Зои Космодемьянской в Саратовской области прошел профилактический урок «Уступи дорогу поездам!». В нем приняли участие около 150 детей и воспитателей.

Железнодорожники и представители транспортной полиции рассказали ребятам о том, почему нельзя переходить пути перед приближающимся поездом, находиться на объектах железной дороги в наушниках, подниматься на вагоны и опоры контактной сети со смертельно опасным напряжением 27,5 тыс. вольт.

В ходе открытого урока дети приняли участие в викторине, получили памятки по основным правилам поведения вблизи стальной магистрали.

Приволжская магистраль призывает родителей и учителей с раннего возраста формировать у детей навыки безопасного поведения на железной дороге, в том числе – личным примером.