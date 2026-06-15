Дети из многодетных семей подтвердят льготу на проезд через QR-код в МАКС

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Дети из многодетных семей могут подтверждать право на льготный проезд с помощью QR-кода, сгенерированного в национальном мессенджере МАКС. Для этого нужно оформить цифровое удостоверение многодетной семьи. «При подключении Цифрового ID предоставление биометрии не требуется — достаточно дать согласие на Госуслугах и в мессенджере», — пояснили в министерстве труда и соцзащиты. Льготная транспортная карта действует в летние месяцы, но важно, чтобы статус ребёнка был действителен и он не завершил обучение. Школьникам нужно иметь при себе документ, подтверждающий право.

Пополнить карту на 25 или 50 льготных поездок можно несколькими способами. Это делают в отделениях Сбербанка через терминалы или банкоматы, через приложение «Сбербанк Онлайн» по номеру карты, в пунктах «ПлатежЦентр» Саратова, в офисах АО «Экономбанк», на сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф». Для льготников с правом на бесплатный проезд пополнение карты не требуется — всё происходит автоматически, пока действуют подтверждающие документы.

Льготный проезд в общественном транспорте предоставляется ветеранам труда, участникам боевых действий, инвалидам, школьникам, детям из многодетных семей, обучающимся, чьи родители призваны по мобилизации или заключили контракт, и другим категориям. По вопросам использования карты можно обращаться на горячую линию оператора: 8 (8452) 39-03-53. Своевременное подтверждение права на льготу и пополнение карты обеспечат беспроблемные поездки.