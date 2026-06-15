«Новые люди» провели в Малинках праздник ко Дню России и открыли новый сезон проекта «Голос города»

Фото: Новые люди

В ТСН «Малинки» состоялся большой праздник, посвящённый Дню России, организованный в рамках проекта «Жить по-новому». Инициаторами мероприятия выступили партия «Новые люди», фонд «Генезис» и ТСН «Малинки».

Гостей ждала насыщенная программа, объединившая творчество, общение и поддержку местных инициатив. Одним из главных событий праздника стало открытие нового сезона федерального проекта «Голос города», который помогает молодым музыкантам, поэтам и артистам заявить о себе и найти своего зрителя.

Фото: Новые люди

На сцене выступили участники проекта, создав атмосферу настоящего городского фестиваля. Живая музыка, творческие номера и открытая дискотека собрали жителей разных возрастов и стали яркой частью праздничной программы.

Особый интерес вызвала выставка ретро-автомобилей, а также ярмарка местных производителей. Саратовские мастера и семейные проекты представили изделия ручной работы, фермерскую продукцию, сладости, напитки и авторские товары.

Фото: Новые люди

По словам организаторов, проект «Жить по-новому» создан для того, чтобы объединять людей, поддерживать локальные сообщества и создавать новые возможности для общения, творчества и развития.

Подобные мероприятия в проходят на регулярной основе Саратове и Энгельсе. Здесь рождаются новые знакомства, появляются совместные проекты и формируется активное сообщество людей, которым небезразлично развитие своего района.

Фото: Новые люди

В партии «Новые люди» отмечают, что работа в рамках проектов «Жить по-новому» и «Голос города» будет продолжена. Впереди новые мероприятия, направленные на поддержку творчества, общественных инициатив и создание комфортной среды для жизни.

Праздник ко Дню России в Малинках ещё раз показал: когда люди собираются вместе, появляются не только яркие события, но и новые возможности для развития территории и местного сообщества.