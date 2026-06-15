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НовостиОбщество15 июня 2026 8:29

Сотрудник Президентской академии награждена Почетным знаком Губернатора Саратовской области

Источник:kp.ru
Фото: ПИУ РАНХиГС

Фото: ПИУ РАНХиГС

Заместитель директора Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации Наталья Агапова награждена Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За наставничество».

Торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню России, прошла в правительстве Саратовской области, где государственные и региональные награды отличившимся жителям региона вручил Губернатор Роман Бусаргин.

Эта награда — признание высочайшего профессионализма, многолетнего труда и большого вклада в развитие молодёжной политики и высшего образования.

Фото: ПИУ РАНХиГС

Фото: ПИУ РАНХиГС