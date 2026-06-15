В Саратове пройдёт конференция «Малая Родина — большая любовь»

17 июня в Саратовской области пройдёт региональная конференция «Малая Родина — большая любовь». Её цель — сохранение культурного наследия, патриотическое воспитание и укрепление локальной идентичности. Главные площадки: областная научная библиотека и Дом работников искусств. Пленарное заседание и секции будут транслироваться онлайн для участников из муниципальных районов. В конференции участвуют представители власти, учёные, педагоги, библиотекари и молодёжь.

В научной библиотеке запланированы три секции. «Связь поколений — ресурс развития» — обмен опытом профессионалов. «Культурное наследие — основа воспитания» — краеведческие лекции. «Локальная идентичность — драйвер экономики» — презентации проектов. Также пройдёт стратегическая сессия «Синтез традиций и современности». В Доме работников искусств состоится мастер-класс «Живопись методами Боголюбова» и интерактивная площадка «Традиции и обряды Саратовской губернии».

Конференция завершится гала-концертом, который объединит всё многообразие культурного наследия, представленного на мероприятии. Он будет доступен в прямой трансляции для всех районов области. Конференция станет площадкой для диалога поколений и обмена опытом, направленным на сохранение традиций и создание новых форм общественной активности. Приглашаются все желающие. Вход на пленарные заседания свободный. Полная программа опубликована на сайтах учреждений-участников.