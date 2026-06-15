Арт-группа «СОЮЗ» покажет перформанс памяти 22 июня в Саратове

Саратовская арт-группа «СОЮЗ» приглашает на исторический перформанс «22 ИЮНЯ. МЫ ПОМНИМ!» Он состоится 19 июня в 19:00 в пространстве АРК АРТ (ул. Кутякова, 18). Проект посвящён Дню памяти и скорби — дате начала Великой Отечественной войны, отмечаемой 22 июня. В перформансе используются образы, саунд-дизайн, свет, видео и живое участие актёров. Автор проекта — Людмила Маханькова. В постановке звучит композиция «А на завтра была война» (стихи Владимира Скворцова, музыка Виктора Одоевского).

22 июня — одна из самых трагических дат в истории России. Она напоминает о миллионах погибших в 1941–1945 годах. По официальным данным, война унесла жизни около 26,6 миллиона советских граждан. Память о тех событиях остаётся важной для многих поколений. Символом начала войны стало и обращение наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, прозвучавшее по радио после нападения гитлеровской Германии.

Вход на перформанс свободный, но количество мест в зале ограничено. Организаторы призывают приходить заранее. Проект поможет зрителям прочувствовать трагедию и величие подвига народа.