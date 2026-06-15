В Саратове мужчина сорвал с женщины золотую цепочку в магазине

В Саратове сотрудники полиции раскрыли грабеж в магазине. В отдел полиции Волжского района обратилась 46-летняя женщина. Она рассказала, что 7 июня неизвестный сорвал с нее золотую цепочку с кулоном. Ущерб оценен в 25 тысяч рублей. Дознаватель возбудил уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии задержали 40-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого за грабежи. Он пояснил, что зашел в магазин за мороженым, чтобы развеять плохое настроение. В очереди на кассе он заметил у женщины цепочку с кулоном, бросил десерт, сорвал украшение и скрылся.

Позже подозреваемый обнаружил, что цепочка оборвалась. Он продал остатки украшения неизвестному за 13 тысяч рублей. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.