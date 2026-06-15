«Женское движение» организовало досуг школьников Ленинского района

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Участники проекта "Женское движение Единой России" Ленинского района продолжают давнюю и добрую традицию по организации досуга школьников в летние каникулы.

"Ежедневно в Центр детского творчества приходит в среднем по 250 детей и подростков, чтобы занять себя интересным делом. Вторая неделя июня погрузила школьников в театральную атмосферу. Для учащихся летних оздоровительных площадок был представлен замечательный спектакль "Про бездельницу Царевну" детской театральной студии "Дебют" (рук. Ирина Кузнецова). "Кто ленится, тот не ест!" - такова основная мысль сюжета.

Традиционно после спектакля зрители отправляются в кружки по интересам спортивной, художественной, технической и других направленностей. Каждому находится дело по душе! Веселые каникулы продолжаются!", - рассказала местный координатор проекта Женское движение Единой России в Ленинском районе Татьяна Тихонова.