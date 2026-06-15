«Женское движение» и «паучки» объединились для помощи бойцам

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Участницы партийного проекта "Женское движение Единой России", совместно с женсоветом и участниками команды краснопартизанских "паучков" и волонтеров группы помощи #Краснопартизанскаясемья продемонстрировали работу маскировочных сетей.

"Работа в две смены, отлаженная техника плетения и добрые, открытые миру сердца - вот она команда тружеников тыла. Женщины не только сами посвящают время нужному делу изготовления маскировки для бойцов, но и приобщают к этому своих детей, внуков, подрастающее поколение района", - отметила местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Краснопартизанском районе Наталья Ведерникова.

"Главная наша задача - укрыть ребят от врага, уменьшить риск, помочь в создании условий для успешного выполнения боевых задач. Поэтому трудимся в любую свободную минуту", - рассказывает Татьяна Семикопова.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".