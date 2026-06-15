Около 3 тысяч саратовских выпускников сдают ЕГЭ по трём предметам

5 июня саратовские выпускники сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). В области организовано 53 пункта проведения экзаменов.

Биологию выбрал 1 875 человек (3 часа 55 минут, 28 заданий). Географию сдают 344 участника (3 часа, 29 заданий). Письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам пишут 697 выпускников: английский выбрали 686, немецкий — 9, французский — 2 (3 часа 10 минут, 38 заданий).

Минимальные баллы: биология — 36, география — 37, иностранные языки — 22. Результаты по биологии и географии станут известны не позднее 30 июня, по иностранным языкам — не позднее 2 июля.