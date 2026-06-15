В Петровске на Ломоносова меняют 50-летний коллектор

В Петровске идёт замена коммуникаций на улице Ломоносова. Это был один из самых проблемных участков в центре города. Коллектор не меняли и не прочищали почти 50 лет. Засорение старых труб местами достигло 90%, начались провалы грунта.

Предстоит заменить два отрезка канализации общей протяжённостью более 1 км: от Некрасова до Энгельса и от 1 Мая до Кирова. Одновременно заменят 1 км водопровода — от Большой Набережной до Льва Толстого. Сейчас идёт демонтаж старых труб, установка колодцев и укладка новой трассы.

Это заключительный участок коммуникаций, которые планируется заменить в Петровске в этом году в рамках масштабной программы модернизации. Вода и канализация на Ломоносова наконец станут современными.