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НовостиОбщество15 июня 2026 7:50

В Петровске на Ломоносова меняют 50-летний коллектор

Петровск избавляется от аварийных коммуникаций
Источник:kp.ru

В Петровске идёт замена коммуникаций на улице Ломоносова. Это был один из самых проблемных участков в центре города. Коллектор не меняли и не прочищали почти 50 лет. Засорение старых труб местами достигло 90%, начались провалы грунта.

Предстоит заменить два отрезка канализации общей протяжённостью более 1 км: от Некрасова до Энгельса и от 1 Мая до Кирова. Одновременно заменят 1 км водопровода — от Большой Набережной до Льва Толстого. Сейчас идёт демонтаж старых труб, установка колодцев и укладка новой трассы.

Это заключительный участок коммуникаций, которые планируется заменить в Петровске в этом году в рамках масштабной программы модернизации. Вода и канализация на Ломоносова наконец станут современными.