В Саратовской области пройдёт фестиваль «Вольские пленэры»

В Саратовской области состоится межрегиональный фестиваль детского творчества «Вольские пленэры». Это серия пленэрных сессий и творческих событий, которые пройдут этим летом в живописных окрестностях Вольска. Участники — обучающиеся детских школ искусств и художественных школ в возрасте 14–17 лет. Несколько дней они будут работать под открытым небом, вдохновляясь видами Волги и исторической архитектурой.

Фестиваль проходит в два этапа. Дистанционный отборочный этап — с 16 по 22 июня. До 21 июня нужно отправить на электронную почту PlenerVolsk@yandex.ru заявку и фото-презентацию пленэрных работ (не менее 5). Очный этап состоится 17–21 августа в окрестностях Вольска. Победителей ждут мастер-классы от заслуженных художников РФ, творческие прогулки, экскурсии в музеи и храмы, творческие мастерские, выставки, квесты и вечерние активности. Каждый участник получит сертификат.

Министр культуры Наталия Щелканова отметила, что программа объединяет практику, обучение и культурные события, развивающие пленэрные навыки и творческое мышление. Фестиваль даст возможность общения и обмена идеями с профессиональными художниками из разных регионов.