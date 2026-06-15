Саратовцев приглашают вступить в народную дружину и помогать полиции

Главное управление МВД России по Саратовской области приглашает жителей региона вступить в ряды народной дружины. Деятельность дружинников осуществляется на добровольной основе. Вместе с полицейскими они патрулируют улицы, следят за соблюдением общественного порядка и проводят профилактические беседы с населением.

Членами дружины могут стать граждане, достигшие 18 лет, способные по моральным и деловым качествам, а также состоянию здоровья выполнять задачи по охране правопорядка. Не могут быть приняты лица с непогашенной судимостью, признанные недееспособными или частично недееспособными.

Для дружинников предусмотрены материальное стимулирование, личное страхование и некоторые льготы. Подробнее о порядке вступления и социальных гарантиях можно узнать в социальном разделе официального сайта ГУ МВД по Саратовской области или по телефонам: 8 (8452) 74-13-87, 74-11-08.