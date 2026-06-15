На Усть-Курдюмской в Саратове укладывают второй слой асфальта

На улице Усть-Курдюмской в Саратове подрядчик приступил к завершающему этапу — укладке второго слоя асфальтобетона. Эта дорога соединяет микрорайоны Юбилейный и Солнечный с центром города и ведёт к выезду. Из-за интенсивного движения основные работы проводятся ночью, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным.

В этом году реализуется отдельная программа ремонта дорог областного центра с дополнительным финансированием 1 млрд рублей. На эти средства приводят в порядок 22 участка городских улиц. На сегодня завершены четыре участка общей протяжённостью более 4,2 км: улицы Тархова, Тульская, Барнаульская и Техническая. Работы продолжаются ещё на девяти улицах, включая Тулайкова, Антонова, Астраханскую, Ипподромную, дорогу на 2-ю Гуселку и другие.