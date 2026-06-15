Ведущие театры Москвы приедут в Балашов на юбилей фестиваля

С 16 по 23 сентября в Балашове пройдет X Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье». Ключевое событие соберет ведущие театральные коллективы из 10 регионов страны. В афише — Московский академический театр драмы имени Маяковского, Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой и Театр-фестиваль «Балтийский дом». Конкурсную программу представят театры из Чувашии, Татарстана, Липецкой, Свердловской и Саратовской областей.

Восемь дней зрителей ждет настоящий театральный марафон с постановками на основе классических произведений. Экспертное жюри оценит современные интерпретации, а гости смогут познакомиться с лучшими образцами сценического искусства. Участие столичных коллективов подтверждает высокий статус фестиваля и его значимость для театрального сообщества.

Юбилейный фестиваль проходит в Год единства народов России. «Театр традиционно является пространством для диалога культур, взаимопонимания и уважения к национальным традициям. Наш фестиваль станет ярким подтверждением культурного единства и творческого многообразия России», — отметила министр культуры Наталия Щелканова.