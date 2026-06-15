Жительница Маркса лишилась 12 тысяч при покупке билета на стендап

В Марксе 23-летняя девушка лишилась 12 тысяч рублей, пытаясь купить билет на женский стендап. В соцсетях она познакомилась с молодым человеком. Они некоторое время переписывались, а затем он предложил сходить на концерт, пообещав купить билеты. Однако позже новый знакомый сообщил, что с его картой возникли проблемы, и попросил девушку оплатить билеты самой, пообещав вернуть деньги.

Мошенник прислал ссылку для покупки. Пострадавшая перешла по ней, ввела данные своей банковской карты, после чего с её счёта списались 12 000 рублей. Билетов она, конечно, не получила. Дознание ОМВД России по Марксовскому району возбудило уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

ГУ МВД России по Саратовской области призывает к бдительности: не переходите по сомнительным ссылкам, не вводите свои данные и не совершайте никаких переводов на незнакомых ресурсах. Всегда проверяйте информацию и не доверяйте незнакомцам, которые просят вас оплатить покупки. Будьте осторожны, чтобы не стать жертвой обмана. Если вас обманули, немедленно обращайтесь в полицию.