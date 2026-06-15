В День России в Вавиловском университете открылся Региональный центр беспилотных систем

Фото: Вавиловский университет

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12 июня 2026 года на базе Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова начал работу Региональный центр беспилотных систем (БПС). Торжественное открытие стало центральным событием праздничных мероприятий вуза, посвящённых Дню России.

Новая площадка ориентирована на широкую аудиторию: студентов вузов и профессиональных образовательных организаций области, а также всех желающих получить актуальные технические навыки.

Фото: Вавиловский университет

Пространство центра объединяет передовое оборудование и функциональные зоны:

- координационный штаб и компьютерные классы для теоретической подготовки; - тренажёры и симуляторы (включая VR-симуляторы и FPV-тренажёры) для отработки пилотирования;

- макеты БПЛА и техническое оборудование (паяльные станции) для сборки, настройки и ремонта дронов;

- отдельное помещение для оформления документов для прохождения службы в войсках БПС.

В День России площадки Вавиловского университета посетили более 700 саратовцев, в числе которых студенты региональных вузов и школьники.

Фото: Вавиловский университет

В рамках праздничных мероприятий для гостей организовали насыщенную программу: сдача норм ГТО, конкурс по управлению БПЛА среди школьников, демонстрация наземных роботов и работы пункта отбора на военную службу, мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей, сборке и программированию дронов, работа на симуляторах и в электронном тире, патриотический концерт.

Школьники соревновались в точности и скорости прохождения трассы. На спортивной зоне желающие сдавали нормы ГТО. Показательные выступления наземных роботов дополнили атмосферу праздника. На мастер-классах гости всех возрастов учились собирать детали БПЛА, паять электронные компоненты и программировать полётные контроллеры.

Специалисты центра консультировали по вопросам трудоустройства и участия в профильных чемпионатах. Навыки пилотирования БПЛА сегодня востребованы в десятках сфер: мониторинг лесов и паводков, картография и геодезия, сельское хозяйство, доставка грузов, инспекция трубопроводов, фото- и видеосъёмка, поисково-спасательные работы.

«Наша задача — не только научить управлять беспилотниками, но и показать реальные возможности для самореализации — в гражданской сфере или на службе Отечеству. Центр станет местом, где теория встречается с практикой на современном оборудовании», — отметил ректор Вавиловского университета Дмитрий Соловьев.

ИНН 6455024197