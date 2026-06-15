В Вавиловском университете стартует приемная кампания 2026 года

Фото: Вавиловский университет

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С 20 июня 2026 года Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова открывает прием документов. Подать заявление можно очно или дистанционно — через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг.

Ключевые факты об университете

Вавиловский университет — участник федеральной программы «Приоритет-2030» и Федерального проекта «Профессионалитет». На базе вуза действует образовательно-производственный кластер «Сельское хозяйство» с 20 новыми лабораториями и мастерскими. Работает военный учебный центр, открытый при поддержке Председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

В 2026 году абитуриентам доступно 120 программ высшего образования и 1614 бюджетных мест. Зачисление — по результатам ЕГЭ или внутренним вступительным испытаниям.

Среди направлений подготовки — биоинженерия и биоинформатика, прикладная информатика, генетика, биотехнология и ветеринария, ландшафтная архитектура, а также инженерные и экономические специальности. Студенты осваивают технологии цифровизации, роботизации АПК и искусственного интеллекта, имеют возможность получить второй диплом IT-специалиста в процессе обучения.

В период обучения предусмотрена оплачиваемая практика. Партнеры вуза — ведущие отраслевые предприятия — участвуют в подготовке специалистов и привлекают студентов к трудоустройству. Программа «Агростартап» дает возможность получить грант и запустить собственный проект еще в процессе обучения при помощи наставников и партнеров ВУЗа.

Приемная комиссия: Адрес: г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина, зд. 4, стр. 3. Телефоны: 8 (8452) 26-50-78, 677-667. Электронная почта: pk@vavilovsar.ru

ИНН 6455024197