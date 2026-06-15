ЛДПР борется с мусорным коллапсом в Гагаринском районе

Фото: ЛДПР

Пока региональный оператор «Ситиматик» отчитывается о стабильной работе, жители Гагаринского района Саратовской области буквально задыхаются от отходов. Компания берёт деньги, но в полной мере не выполняет обязательства. Региональное отделение ЛДПР привлечет к решению вопроса областное Министерство природных ресурсов и экологии.

«В СНТ «Гладиолус» и «Тарханы» мусор не вывозят уже месяц, а в СНТ «Тембр» вывозят крайне нерегулярно. Оператор не отвечает на звонки и игнорирует запросы. Баки переполнены до отказа, на жаре стоит жуткий запах, а ветер разносит отходы по чужим участкам. В деревне Вязовка контейнерной площадки нет вовсе, баки очищают раз в неделю — и то не всегда», – рассказывает депутат Саратовской городской Думы от ЛДПР Никита Григорьевский.

Фото: ЛДПР

Не добившись справедливости и реакции властей, жители озвучили жалобы на работу регоператора по вывозу и утилизации мусора в выездной приемной лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. В реготделении партии говорят, больше всего обращений приходит именно по работе «Ситиматика».

«Вся область рискует превратиться в одну большую свалку. «Ситиматик» не справляется со своими обязательствами, и это необходимо менять немедленно. Мы берем ситуацию на контроль и будем добиваться ее полного разрешения», – заявил Никита Григорьевский.

В партии отмечают необходимость системных перемен в сфере вывоза и утилизации ТБО. ЛДПР продолжает собирать факты о работе регоператора и призывает жителей сообщать о проблемах с вывозом мусора. Адреса и названия СНТ принимаются в региональном отделении по адресу: Саратов, Валовая, 15, а также по электронной почте saratov@ldpr.ru