На 104-м году ушёл из жизни почётный гражданин Саратова Николай Соков

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15 июня на 104-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Саратова Николай Иванович Соков. Он родился 16 октября 1922 года в Тамбове, но с детства жил в Балашове. В 1940 году поступил в Ленинградское военное училище инструментальной разведки. В начале войны досрочно получил звание лейтенанта. Служил в прожекторном батальоне, охраняя небо над Горьким (ныне Нижний Новгород), затем — над блокадным Ленинградом и «Дорогой жизни».

Победу Николай Иванович встретил в Таллине вместе с будущей женой. Там они расписались в мае 1945 года. После войны он продолжил службу в войсках ПВО, а с 1951 по 1953 год выполнял интернациональный долг в Корее, командуя прожекторной ротой. В Вооружённых силах отслужил 25 лет. Затем переехал в Саратов и 36 лет проработал в исполнительном комитете городского Совета депутатов трудящихся.

Николай Иванович был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями Жукова, «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и другими наградами. «Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким ветерана, — говорится в сообщении. — Потеря человека с высокой гражданской позицией — это невосполнимая утрата. Светлая память о Николае Ивановиче навсегда останется в наших сердцах». Прощание с ветераном состоится 17 июня.