За минувшие сутки в Саратовской области случилось десять пожаров

За минувшие сутки в Саратовской области случилось 10 возгораний, причем 8 из них были связаны с горением мусора и сухой травы.

В населенном пункте Коминтерн, расположенном в Энгельсском районе, на улице Московской, возник пожар на территории хозяйственных построек. Борьбу с огнем на площади 380 квадратных метров вели два пожарных расчета.

Тем временем в СНТ Заря-1, также в Энгельсском районе, пламя охватило крышу бани и сарая, уничтожив их. Огонь распространился на 80 квадратных метров, и для его ликвидации были задействованы два пожарных расчета.