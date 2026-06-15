В Саратовской области состоится межрегиональный фестиваль детского творчества «Вольские пленэры». Это серия пленэрных сессий и творческих событий, которые пройдут этим летом в живописных окрестностях Вольска.
- «Вольские пленэры» — межрегиональный фестиваль для обучающихся детских школ искусств и художественных школ в возрасте 14–17 лет. На протяжении нескольких дней участники будут работать под открытым небом, черпая вдохновение в видах Волги и исторической архитектуре Вольска. Программа объединяет практику, обучение и культурную программу, направленные на развитие пленэрных навыков и творческого мышления, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Практические занятия на пленэре будут проходить под руководством опытных художников и преподавателей.
Запланированы мастер-классы от заслуженных художников Российской Федерации.
Состоятся творческие прогулки по историческим маршрутам, экскурсии в музеи и храмы.
Будут работать творческие мастерские, выставки работ участников, интерактивные квесты и вечерние активности.
Юных художников ждет общение и обмен идеями с профессиональными художниками из разных регионов.
По итогам каждому участнику выдается сертификат.
Фестиваль "Вольские плэнеры" проводится в два этапа:
Дистанционный отборочный этап: 16–22 июня 2026 года. Для участия приглашаются обучающиеся ДШИ и художественных школ в возрасте 14–17 лет.
До 21 июня включительно необходимо отправить на электронную почту PlenerVolsk@yandex.ru заявку и фото-презентацию пленэрных работ (не менее 5 работ).
Очный этап: 17–21 августа 2026 года, место проведения — окрестности Вольска.
Подробное положение и регламенты доступны по ссылкам:
https://cloud.mail.ru/public/o7EZ/Fyn1GakeK
https://соумц.рф/deyatelnost/regionalnyj-czentr-podderzhki-odarennyh-detej/oblastnye-konkursy-festivali-regionalnye-etapy-obshherossijskih-konkursov/oblastnoj-festival-detskogo-tvorchestva-volskie-plenery
Присылайте свои работы на отбор и присоединяйтесь к «Вольским пленэрам» — готовьтесь к новой творческой перезагрузке, новым друзьям и ярким впечатлениям!