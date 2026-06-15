Фото: Минкультуры Саратовской области

В Саратовской области состоится межрегиональный фестиваль детского творчества «Вольские пленэры». Это серия пленэрных сессий и творческих событий, которые пройдут этим летом в живописных окрестностях Вольска.

- «Вольские пленэры» — межрегиональный фестиваль для обучающихся детских школ искусств и художественных школ в возрасте 14–17 лет. На протяжении нескольких дней участники будут работать под открытым небом, черпая вдохновение в видах Волги и исторической архитектуре Вольска. Программа объединяет практику, обучение и культурную программу, направленные на развитие пленэрных навыков и творческого мышления, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Практические занятия на пленэре будут проходить под руководством опытных художников и преподавателей.

Запланированы мастер-классы от заслуженных художников Российской Федерации.

Состоятся творческие прогулки по историческим маршрутам, экскурсии в музеи и храмы.

Будут работать творческие мастерские, выставки работ участников, интерактивные квесты и вечерние активности.

Юных художников ждет общение и обмен идеями с профессиональными художниками из разных регионов.

По итогам каждому участнику выдается сертификат.

Фестиваль "Вольские плэнеры" проводится в два этапа:

Дистанционный отборочный этап: 16–22 июня 2026 года. Для участия приглашаются обучающиеся ДШИ и художественных школ в возрасте 14–17 лет.

До 21 июня включительно необходимо отправить на электронную почту PlenerVolsk@yandex.ru заявку и фото-презентацию пленэрных работ (не менее 5 работ).

Очный этап: 17–21 августа 2026 года, место проведения — окрестности Вольска.

Подробное положение и регламенты доступны по ссылкам:

https://cloud.mail.ru/public/o7EZ/Fyn1GakeK

https://соумц.рф/deyatelnost/regionalnyj-czentr-podderzhki-odarennyh-detej/oblastnye-konkursy-festivali-regionalnye-etapy-obshherossijskih-konkursov/oblastnoj-festival-detskogo-tvorchestva-volskie-plenery

Присылайте свои работы на отбор и присоединяйтесь к «Вольским пленэрам» — готовьтесь к новой творческой перезагрузке, новым друзьям и ярким впечатлениям!