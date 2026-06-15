Игорь Молчанов: на опасных участках для купания нужно усиливать патрулирование

Фото: канал Игоря Молчанов

Глава Саратова Игорь Молчанов на оперативном совещании поручил усилить безопасность горожан на воде. Купальный сезон открыт, и в жаркие дни жители идут к водоемам, в том числе на необорудованные участки. Руководителю МБУ «Садово-парковое» поставлена задача ежедневно контролировать работу спасательных постов и медпунктов на официальных пляжах. Они должны функционировать без перебоев в полном составе.

Особое внимание — опасным участкам, где купание запрещено. По ним необходимо проводить ежедневные рейды с участием полиции и инспекторов, особенно в выходные дни. Главная цель — не штрафы, а профилактика: вовремя предупредить и объяснить риски. Районным администрациям поручено усилить разъяснительную работу с детьми и подростками.

Игорь Молчанов призвал саратовцев купаться только на оборудованных пляжах со спасателями, не заходить в воду в незнакомых местах и не оставлять детей без присмотра. Безопасность начинается с ответственности каждого.