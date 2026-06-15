Саратовцам предлагают вступить в ряды дружинников

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области приглашает жителей региона вступить в ряды народной дружины.

Деятельность дружинников осуществляется на добровольной основе.

Вместе с сотрудниками полиции члены дружины патрулируют улицы, следят за соблюдением общественного порядка, проводят профилактические беседы с населением.

Членами народной дружины могут быть граждане, достигшие 18 лет, способные по своим моральным и деловым качествам, а также состоянию здоровья выполнять задачи сохранения правопорядка и борьбы с правонарушениями. Не могут быть приняты в члены народной дружины граждане, которые имеют непогашенные судимости, признаны недееспособными или частично недееспособными по состоянию здоровья.

Для членов народных дружин предусмотрены материальное стимулирование, личное страхование, а также некоторые льготы.

Более подробно с порядком и условиями вступления в ДНД, социальными гарантиями дружинников можно ознакомиться в социальном разделе официального сайта ГУ МВД по Саратовской области (https://64.xn--b1aew.xn--p1ai/vzaimodejstviegosvlsti/Dobrovolnaja_narodnaja_druzhina

) или задать вопросы по телефонам 8 (845 2) 74-13-87, 74-11-08.

По информации ГУ МВД РФ по Саратовской области