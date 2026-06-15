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НовостиОбщество15 июня 2026 6:32

Саратовцев просят оценить состояние дорог и изменения в дорожной отрасли

Жителей Саратовской области приглашают оценить состояние дорог и изменения в дорожной отрасли
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

Жителям Саратовской области предлагается высказать свое мнение о текущем состоянии дорожной сети и развитии транспортной отрасли региона.

Исследование проводится в онлайн-сообществе «Дороги Саратовской области» в социальной сети «ВКонтакте», а также на Портале обратной связи, доступном через Госуслуги. Срок завершения опроса — конец текущего месяца.

Для полноты картины приведем статистические данные:

В 2026 году общий объем финансирования дорожных работ в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» превысит 14 миллиардов рублей.

Планируется провести реконструкцию 68 участков областных трасс общей длиной 409 километров.

Работы уже завершены на семи объектах, а еще на пятнадцати — находятся на финальной стадии.

К концу года доля региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, планируется увеличить до 43,7%, что значительно превосходит показатель в 9%, зафиксированный на начальном этапе реализации нацпроекта.

Помимо этого, в программу включено восстановление пяти муниципальных дорог в Саратове и Энгельсе. Саратовская агломерация также получила дополнительное финансирование в размере 1 миллиарда рублей из региональной казны для модернизации городской улично-дорожной сети.