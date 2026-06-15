В Саратове пройдет Поволжский правовой конгресс

Фото: СГЮА

С 16 по 17 июня в Саратове на площадке СГЮА пройдет Поволжский правовой конгресс «Наука и право: от исторических традиций к современным вызовам», в котором участие примут ведущие ученые из России и стран ближнего зарубежья, а также представители федеральных и региональных органов государственной власти.

Организаторами этого масштабного научного мероприятия выступают Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации и Саратовская государственная юридическая академия.

Участники конгресса обсудят фундаментальные вопросы трансформации государства и права России, ценностного суверенитета и конституционной идентичности, правового регулирования ИИ, противодействия современным формам криминального насилия, а также гражданские правоотношения и нотариат, реформу местного самоуправления, институт пробации, цифровые финансовые активы и технологии, современную правовую диалектику международного и международного частного права и другие важные темы.

Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте sslalf.ru