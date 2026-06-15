Фото: Правительство Саратовской области

В Саратове активно продолжается модернизация дорожной сети. На прошлой неделе на одной из ключевых артерий города, улице Усть-Курдюмской, начался заключительный этап работ — нанесение финишного слоя асфальтобетонного покрытия.

Эта магистраль обеспечивает важную транспортную связь между крупными жилыми массивами, такими как Юбилейный и Солнечный, и центральной частью Саратова, а также служит выездом из города. Учитывая высокую интенсивность движения, основные строительные мероприятия проводятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

В Саратове дороги ремонтируют по нацпроекту и региональной программе

Проект по комплексному улучшению дорожной инфраструктуры города реализуется благодаря комплексному подходу. Важную роль играет федеральный проект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом страны.

Наряду с федеральной программой, применяются региональные меры поддержки, предусмотренные бюджетом. В текущем году выделено дополнительное финансирование в размере 1 миллиарда рублей на ремонт дорог областного центра. Эти средства позволят обновить 22 участка городских улиц.

На сегодняшний день уже завершено благоустройство 4 участков общей протяженностью более 4,2 километров. Среди них: · Улица им. Тархова С.Ф. (от кольца на Топольчанской до улицы им. Кузнецова Н.В.) · Улица Тульская · Улица Барнаульская (участок от проспекта Энтузиастов до дома № 22/30а) · Улица Техническая (от улицы им. Академика Навашина С.Г. до улицы им. Тулайкова Н.М.)

В настоящее время работы продолжаются на 9 улицах, включая:

· Улица им. Тулайкова Н.М. · Улица им. Антонова О.К. (сегмент от улицы им. Лебедева-Кумача до улицы им. Чехова А.П.)

· Дорога на 2-ю Гуселку

· Улица Техническая (от проспекта им. 50 Лет Октября до улицы имени Навашина С.Г.)

· Улица Астраханская (участок от Советской до Большой Горной) · Дорога к реке Волга по маршруту автобуса № 34

· Дорога от Большой Затонской до дороги на Займище (в районе стройрынка)

· Улица Большая Затонская (от дома № 15 до кольца автобусного маршрута № 3)

· Улица Ипподромная (от пересечения на 3-й Дачной до дома № 5 по улице Овражной).