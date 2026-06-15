В Саратовской области мужчина признан виновным в убийстве знакомого

В Саратовской области вынесен приговор 63-летнему местному жителю, обвиненному в убийстве. Суд согласился с позицией следствия, собравшего достаточно доказательств вины подсудимого. Ему инкриминируется совершение преступления, квалифицируемого как убийство, согласно части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

Согласно материалам дела, в начале февраля 2026 года, в ночное время, между обвиняемым и его 46-летним знакомым произошел конфликт. Инцидент случился на территории частного домовладения по улице Прудовой, в селе Раздольное Краснопартизанского района. Оба участника на тот момент находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры подсудимый нанес оппоненту удар ножом в область плеча. Полученное ранение оказалось смертельным, и мужчина скончался на месте.

Благодаря скоординированным следственным действиям и работе оперативных служб, подозреваемого оперативно установили и задержали. По решению суда, по ходатайству следствия, он был заключен под стражу на период предварительного следствия.

В ходе расследования были проведены необходимые следственные мероприятия: осмотр места происшествия, проверка показаний на месте, допросы свидетелей, а также назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы.

По результатам рассмотрения дела, судом подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.