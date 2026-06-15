Саратовский регоператор на основании обращений жителей составил топ-5 необустроенных площадок

Фото: Ситиматик

Специалисты Саратовского филиала «Ситиматик» продолжают ежедневный мониторинг состояния контейнерных площадок и их прилегающей территории. На основании обращений жителей из социальных сетей выявлены наиболее проблемные и неблагоустроенные места накопления ТКО в Саратове:

- Микрорайон «Лакокраска» (ул. Пугачева, 244а) По данному адресу существует острая нехватка емкостей для ТКО, отсеков или бункеров-накопителей для крупногабаритных отходов. Ограждение площадки частично вышло из строя. Также граждане постоянно сообщают о несанкционированном сбросе отходов, не относящихся к ТКО – строительный мусор, шины. В результате на прилегающей территории систематически появляются и разрастаются стихийные свалки.

- Ул. Железнодорожная, 96 На контейнерной площадке отсек для крупногабаритных отходов не вмещает в себя реальный объем мусора, который приносят жители. Также ежедневно фиксируется нарушение правил складирования отходов. Недобросовестные граждане сбрасывают и ТКО, и КГО за территорией места накопления – на тротуар для пешеходов. Таким образом, при соблюдении графиков вывоза контейнерная площадка всё равно выглядит захламленной.

- Ул. Вольская, 227 Данное место накопления ТКО не оборудовано в соответствии с нормами СанПин – не имеет трехстороннего ограждения и отсека для КГО, поэтому он всегда оказывается на прилегающих территориях.

- Ул. Осипова, 6 Контейнерная площадка не имеет отсека и бункера для КГО, в результате отходы лежат на земле – вплотную к трамвайным путям. Кроме того, в микрорайоне в целом не хватает самих мест накопления ТКО после того, как их начали ликвидировать.

- Ул. Посадского, 273 Место накопления также не оборудовано отсеком или бункером для крупногабаритных отходов. Это приводит к постоянному захламлению прилегающих территорий.

Вопрос благоустройства площадок по-прежнему остается наиболее актуальным среди всех обращений, поступающих от жителей региона. При этом решение данного вопроса не зависит от действия регоператора. Обязанность оборудования места накопления в соответствии с действующим законодательством возложена только на собственника земельного участка, где находится площадка: управляющая компания или органы местного самоуправления. Региональный оператор отвечает за отходы с момента их погрузки в мусоровоз, т.е. за соблюдение маршрутов транспортирования отходов в соответствии с Территориальной схемой обращения с ТКО, которая утверждается органами исполнительной власти.

Саратовский филиал «Ситиматик» призывает всех участников отрасли обращения с ТКО строго выполнять свои обязанности. Только так можно обеспечить порядок на всех контейнерных площадках региона.