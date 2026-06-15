В Башавое состоится 10-ый юбилейный фестиваль "Театральное Прихоперье"

Фото: Минкультуры Саратовской области

Саратовская область готовится к предстоящему X Всероссийскому фестивалю «Театральное Прихопёрье», который пройдет в Балашове с 16 по 23 сентября 2026 года. Это знаковое событие соберет ведущие театральные коллективы России и станет одним из ключевых культурных мероприятий Саратовской области.

В течение восьми дней зрители смогут посмотреть насыщенную программу; это будет настоящий театральный марафон с участием представителей из 10 регионов страны, а также постановки, основанные на классических произведениях.

Среди приглашенных участников – Московский академический театр драмы имени В. Маяковского, Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой и Театр-фестиваль «Балтийский дом». Участие гостей подтверждает высокий статус "Театрального Прихоперья" и значимость для театрального сообщества.

В конкурсной программе будут представлены спектакли театров из Чувашской Республики, Республики Татарстан, а также Липецкой, Саратовской и Свердловской областей. Экспертное жюри оценит представленные работы, а зрители получат возможность познакомиться с современными интерпретациями классики.

- X фестиваль "Театральное Прихоперье" будет настоящим культурным праздником! Поэтому особое внимание уделяется качеству программы, организации приема гостей и созданию комфортной атмосферы для всех участников и посетителей. Юбилейный фестиваль «Театральное Прихопёрье» проводится в Год единства народов России, что придает ему дополнительный символический смысл. Театр традиционно является пространством для диалога культур, взаимопонимания и уважения к национальным традициям. Наш фестиваль станет ярким подтверждением культурного единства и творческого многообразия России, - подчеркнула министр культуры саратовской области Наталия Щелканова.