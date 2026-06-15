Радищевский музей приглашает посмотреть на "Ускользающий Саратов"

Выставочный проект «Ускользающий Саратов» - это не только про изображение изменений в городе, но и про авторское видение данных метаморфоз. В экспозиционном пространстве можно найти работы более 40 художников, которые охватывают период с 1916 года и по сегодняшний день.
Предлагаем вашему вниманию программу мероприятий на выставке «Ускользающий Саратов», в рамках которой вас ждут серия мастер-классов, а также три встречи с разными художниками.
Встреча с художником Алексеем Трубецковым. Презентация текста «Художник и город»
18 июня (четверг), 18.00
Первомайская, 75. Экспозиция выставки
Мастер-класс «Городской скетчинг» (пленэр)
Ведущие: Татьяна Боженко, Оксана Гузенина, Елена Муреева
27 июня (суббота), 11.00
Встреча у корпуса на Первомайской, 75
Встреча с художниками. Творческое содружество «Летоплан»
9 июля (четверг), 18.00
Первомайская, 75. Экспозиция выставки
Мастер-класс «Притаившаяся красота» (акварельный пленэр)
Ведущие: Нина Новомлинова, Екатерина Тацохина-Фомина
25 июля (суббота), 11.00
Встреча у корпуса на Первомайской, 75
Мастер-класс «Декоративный натюрморт»
Ведущие: Полина Яли, Нина Новомлинова
6 августа (четверг), 18.00
Первомайская, 75. Экспозиция выставки
Мастер-класс по акварели в технике «алла прима»
Ведущие: Юлия Мишина, Елена Нартова
13 августа (четверг), 18.00
Радищева, 41. Лекторий
Встреча с художниками. «Приглашённые» авторы
20 августа (четверг), 18.00
Первомайская, 75. Экспозиция выставки
По выходным в 15.00 проводятся кураторские экскурсии!