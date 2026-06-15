Радищевский музей приглашает посмотреть на "Ускользающий Саратов"

Фото: Радищевский музей

Выставочный проект «Ускользающий Саратов» - это не только про изображение изменений в городе, но и про авторское видение данных метаморфоз. В экспозиционном пространстве можно найти работы более 40 художников, которые охватывают период с 1916 года и по сегодняшний день.

Предлагаем вашему вниманию программу мероприятий на выставке «Ускользающий Саратов», в рамках которой вас ждут серия мастер-классов, а также три встречи с разными художниками.

Встреча с художником Алексеем Трубецковым. Презентация текста «Художник и город»

18 июня (четверг), 18.00

Первомайская, 75. Экспозиция выставки

Мастер-класс «Городской скетчинг» (пленэр)

Ведущие: Татьяна Боженко, Оксана Гузенина, Елена Муреева

27 июня (суббота), 11.00

Встреча у корпуса на Первомайской, 75

Встреча с художниками. Творческое содружество «Летоплан»

9 июля (четверг), 18.00

Первомайская, 75. Экспозиция выставки

Мастер-класс «Притаившаяся красота» (акварельный пленэр)

Ведущие: Нина Новомлинова, Екатерина Тацохина-Фомина

25 июля (суббота), 11.00

Встреча у корпуса на Первомайской, 75

Мастер-класс «Декоративный натюрморт»

Ведущие: Полина Яли, Нина Новомлинова

6 августа (четверг), 18.00

Первомайская, 75. Экспозиция выставки

Мастер-класс по акварели в технике «алла прима»

Ведущие: Юлия Мишина, Елена Нартова

13 августа (четверг), 18.00

Радищева, 41. Лекторий

Встреча с художниками. «Приглашённые» авторы

20 августа (четверг), 18.00

Первомайская, 75. Экспозиция выставки

По выходным в 15.00 проводятся кураторские экскурсии!