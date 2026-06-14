Саратовцев пригласили на бесплатную пешеходную экскурсию в любимый сад Гагарина

Фото: Мэрия Саратова

Городской культурный центр имени П. А. Столыпина пригласил жителей Саратова на пешеходную прогулку под названием «Любимое место отдыха саратовцев и первого космонавта».

Участники мероприятия, как коренные жители, так и приезжие, смогут ближе изучить городской сад «Липки», являющийся объектом культурного и исторического значения федерального уровня. Ведущий познакомит собравшихся с историей создания этого городского сада и раскроет причины, по которым Юрий Гагарин любил гулять в «Липках».

Дата проведения: 15 июня, время — 18:00. Место встречи: возле памятника Н. Г. Чернышевскому. Экскурсии проведет Дмитрий Эйрих.

Данная экскурсия проводится бесплатно и не требует предварительной регистрации.