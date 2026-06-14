Волонтёры из Ровенского района сплели 97 маскировочных сетей для бойцов

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Социальные работники комплексного центра социального обслуживания населения Ровенского района из села Приволжское объединились в группу «Паутинки» для помощи участникам СВО. Начали они в 2022 году со сбора посылок для бойцов в госпиталях, а с октября 2023 года освоили плетение маскировочных сетей, изготовление окопных свечей и сушку овощей и фруктов.

За время работы волонтёры сплели 97 маскировочных сетей общей площадью 1865,5 квадратных метров, изготовили более 3000 окопных свечей, насушили более 500 кг овощей и фруктов, которые сформировали в суповые и другие наборы быстрого приготовления. Каждую посылку женщины делают с душой и материнской заботой.

Мотивация у всех разная: у кого-то мобилизовали мужа, сына, брата или родственника. Но всех объединяет одна идея — оказать посильную помощь бойцам. Социальные работники после тяжёлого трудового дня продолжают плести сети и готовить свечи, вкладывая частичку души в общее дело. Министерство труда и социальной защиты области поддерживает такие инициативы.