Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2026 11:37

Женщины-фермеры могут заявить о себе на международном фотоконкурсе

Конкурс «Женщина-фермер: Лица Земли» принимает заявки до 25 сентября
Источник:kp.ru

Международный конкурс «Женщина-фермер: Лица Земли» проводится при поддержке Минсельхоза России. Он посвящён глобальной роли женщин в сельском хозяйстве и призван показать их вклад во всю цепочку — от производства до торговли. Работы будут оцениваться по пяти номинациям: «Портрет на земле», «Труд как искусство», «Дары земли», «Традиции и современность» и «Семейная ферма».

Принять участие могут как профессиональные фотографы и фотолюбители, так и сами женщины-фермеры — авторы или героини снимков. Подать заявку можно на официальном сайте конкурса womenagriculture.org. Приём заявок продлится до 25 сентября, результаты объявят 25 октября.

Лучшие работы войдут в фотоальбом «Женщина-фермер: Лица Земли» и будут представлены на выставках в Москве, регионах России и на международных площадках. Министерство сельского хозяйства области приглашает всех желающих к участию.