Женщины-фермеры могут заявить о себе на международном фотоконкурсе

Международный конкурс «Женщина-фермер: Лица Земли» проводится при поддержке Минсельхоза России. Он посвящён глобальной роли женщин в сельском хозяйстве и призван показать их вклад во всю цепочку — от производства до торговли. Работы будут оцениваться по пяти номинациям: «Портрет на земле», «Труд как искусство», «Дары земли», «Традиции и современность» и «Семейная ферма».

Принять участие могут как профессиональные фотографы и фотолюбители, так и сами женщины-фермеры — авторы или героини снимков. Подать заявку можно на официальном сайте конкурса womenagriculture.org. Приём заявок продлится до 25 сентября, результаты объявят 25 октября.

Лучшие работы войдут в фотоальбом «Женщина-фермер: Лица Земли» и будут представлены на выставках в Москве, регионах России и на международных площадках. Министерство сельского хозяйства области приглашает всех желающих к участию.