В Саратовской области построят новые спортплощадки для дворового спорта

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Губернатор Роман Бусаргин сообщил о продолжении программы поддержки дворового спорта в Саратовской области. В этом году новые спортивные площадки появятся в Саратове, Энгельсе, Ртищеве и Балтае. На эти цели из областного бюджета выделено более 40 миллионов рублей. Решение принято с учетом пожеланий жителей, которые часто поднимали этот вопрос на встречах с главой региона.

Дворовый спорт становится все более востребованным направлением. Только в прошлом году под руководством тренеров в области занимались более 23 тысяч ребят. Бусаргин подчеркнул, что развитие спортивной инфраструктуры во дворах — это не только забота о здоровье детей, но и возможность отвлечь их от гаджетов и приобщить к активному образу жизни.

Программа поощрения детских команд строительством новых площадок реализуется уже несколько лет.