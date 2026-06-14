Энгельсская фирма «ПСК Геодор» показала уникальный подводный габион «Гравион»

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Два саратовских предприятия приняли участие в «Морском конгрессе – Дальний Восток 2026» во Владивостоке. Мероприятие на площадке ДВФУ объединило ведущие судостроительные и судоходные компании, портовых операторов, производителей оборудования, власти и науку. Ключевая тема — развитие портовой инфраструктуры под растущие грузопотоки. ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» представило станции катодной защиты от коррозии для судов и платформ. Главный инженер Юрий Маначинский отметил, что инвестиции в антикоррозийную защиту снижают расходы и риски. Итогом стало заключение стратегических соглашений с дальневосточными судовладельцами о замене импортного оборудования.

Второй участник — энгельсская компания «ПСК Геодор», производитель геосинтетики с 2000 года. Инженер Константин Ночевной презентовал уникальную разработку — подводный габион «Гравион» для защиты причальных стенок, опор и подводных трубопроводов. Изделие не имеет прямых аналогов в открытой продаже и полностью соответствует российским строительным нормам. Обе саратовские разработки направлены на импортозамещение в судостроении и портовой инфраструктуре.

Комплекс отечественных материалов и инженерных решений представлен в рамках федеральных задач. К 2030 году мощности портов Дальнего Востока планируют расширить на 115 миллионов тонн.