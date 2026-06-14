Скалолазы из Саратова завоевали золото, серебро и бронзу в Тырныаузе

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Воспитанники саратовской Центральной спортивной школы олимпийского резерва успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по скалолазанию.

Турнир в дисциплине «лазание на трудность» прошёл с 7 по 10 июня в городе Тырныауз Кабардино-Балкарской республики. Участвовали спортсмены из 12 регионов России и Республики Беларусь. Саратовцы показали высокий уровень подготовки.

В копилке команды четыре медали разного достоинства. Первые места заняли Василиса Захарова и Илья Агафонов. Серебро завоевала Софья Сухарикова. Бронзовым призёром стал Никита Комаров. Все спортсмены тренируются под руководством Егора Сердюкова.