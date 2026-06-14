Саратовские экспортеры смогут повысить точность стратегических решений с помощью ИИ

Саратовские ИТ-компании приглашаются на цикл бесплатных онлайн-вебинаров «Искусственный интеллект в экспорте», организованный Школой экспорта Российского экспортного центра. Слушатели изучат методы анализа целевых рынков и конкурентной среды, освоят инструменты для оптимизации логистики и таможенного оформления, узнают, как снижать финансовые и юридические риски. Особое внимание уделят разбору кейсов и интерактивным практикам, что позволит сразу адаптировать цифровые инструменты под специфику компании.

Программа вебинаров включает темы: «ИИ в экспортном проекте – возможности и риски на каждом этапе», «ИИ-аналитика для экспортной стратегии», «Подготовка к экспорту с использованием генеративного ИИ», «Помощь ИИ в рутинных задачах экспорта». Занятия пройдут в онлайн-формате в режиме реального времени. Ближайший вебинар состоится 17 июня 2026 года. Цикл рассчитан на предприятия всех отраслей экономики независимо от опыта экспортных поставок.

Регистрация и подробный график доступны на официальном сайте РЭЦ. Участие бесплатное. Саратовские компании смогут получить практические знания по внедрению искусственного интеллекта в экспортную деятельность.