К 2030 году сбережения россиян могут вырасти до 4,5 трлн рублей

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В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель Министра финансов РФ Иван Чебесков поделился ключевыми результатами и прогнозами

по Программе долгосрочных сбережений. По данным федерального ведомства на сегодняшний день по ПДС заключено уже более 12 млн договоров, а общий объем привлеченных средств достиг 1 трлн рублей.

По словам Ивана Чебескова, перед государством стоит амбициозная цель — довести вложения по программе до 1% от ВВП страны. Планируется, что к 2030 году объем сбережений в ПДС может превысить 4,5 трлн рублей, и, как минимум, половину из этого объема будут составлять личные взносы граждан.

Долгосрочные сбережения не только помогают гражданам формировать капитал на будущее, но и служат эффективным инструментом привлечения «длинных денег» в реальный сектор экономики и на фондовый рынок, считают в Минфине РФ.

Напомним, что Программа долгосрочных сбережений — это новый сберегательный инструмент, запущенный в России с 1 января 2024 года. Она позволяет гражданам формировать дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасности» на случай особых жизненных ситуаций.

Участникам программы положено софинансирование от государства (до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет), налоговый вычет (до 52 тыс. рублей ежегодно) и страхование взносов до 2,8 млн рублей.