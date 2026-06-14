Минтранс области обработал более 300 обращений о работе общественного транспорта

С начала года в министерство транспорта Саратовской области поступило и было рассмотрено свыше 326 обращений граждан в социальных сетях, касающихся работы общественного транспорта. Все они были обработаны в установленные сроки с помощью автоматизированной системы «Инцидент-Менеджмент», входящей в состав платформы обратной связи (ПОС). Этот цифровой инструмент позволяет централизованно фиксировать поступающие вопросы, отслеживать их статус и обеспечивает прозрачность взаимодействия между ведомством и населением.

Наибольший интерес у жителей вызывали вопросы, связанные с графиком движения общественного транспорта, изменением класса и количества подвижного состава, а также изменением, отменой или добавлением маршрутов. Анализ обращений помогает министерству оперативно реагировать на проблемные точки и корректировать работу перевозчиков, повышая качество транспортного обслуживания населения.

Напоминаем, жители региона могут направлять свои обращения различными способами: заполнив специальную форму на портале «Госуслуги», воспользовавшись мобильным приложением, через виджеты на сайтах государственных учреждений или оставив сообщение в социальной сети «ВКонтакте».