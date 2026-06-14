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НовостиОбщество14 июня 2026 8:18

В Саратовской области формируют реестр креативных предпринимателей

Креативные предприниматели Саратовской области могут получить поддержку от региона
Источник:kp.ru

В Саратовской области продолжается приём заявок на включение в реестр креативных предпринимателей. Реестр позволяет региону видеть, кто работает в креативных индустриях: дизайн, IT, реклама, кино, музыка, архитектура, мода. Попавшие в список получают право на адресную финансовую и имущественную поддержку.

Подать заявку могут юрлица и ИП с соответствующим ОКВЭД, не находящиеся в стадии банкротства и зарегистрированные в области, а также самозанятые, работающие в сфере креативных индустрий. Документы направляются в минполитики лично или по электронной почте. Рассмотрение занимает не более 7 рабочих дней.