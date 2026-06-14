Передача показаний счётчиков — лидер среди сервисов «Госуслуг Дом»

В областном минстрое рассказали о самых популярных сервисах приложения «Госуслуги Дом». Чаще всего жители передают показания счётчиков — за пять месяцев 2026 года этой функцией пользовались 26,7% собственников и гостевых пользователей. На втором месте — оплата ЖКУ (18%). Третье место у заявок в управляющие организации (17,3%).

Приложение создано на базе ГИС ЖКХ и развивается при поддержке Минстроя и Минцифры. Через него можно проводить общие собрания, участвовать в коллективных заявках и следить за сроками плановых работ. «Передача показаний остаётся самой востребованной функцией», — отметил министр Михаил Бутылкин.

Авторизация — через подтверждённую учётную запись Госуслуг. Скачать приложение можно по ссылке. Кроме того, с 1 апреля показания и обращения можно передавать через чат-бот в мессенджере МАХ. Всё для удобства жителей.