Ветеринарная служба завершила весенний цикл прививок животных

Государственная ветеринарная служба Саратовской области завершила весенний цикл обязательных противоэпизоотических мероприятий. В рамках обеспечения эпизоотического благополучия и защиты здоровья животных специалисты выполнили комплекс плановых работ на всей территории региона. Особое внимание уделялось профилактике наиболее опасных заболеваний: сибирской язвы, ящура, бруцеллёза и других инфекционных болезней. В общей сложности вакцинировано более 1,3 миллиона сельскохозяйственных животных.

В лабораториях и на местах исследовано более 577 тысяч проб крови для выявления скрытых инфекций, включая лейкоз, туберкулёз и бруцеллёз. От бешенства вакцинировано более 165 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных. «Завершение весеннего этапа — результат слаженной работы сотен наших специалистов: ветеринарных врачей, фельдшеров и лаборантов. Своевременная профилактика — залог благополучия отраслей животноводства, продовольственной безопасности региона и здоровья граждан. Мы не только выполняем плановые задания, но и ведём постоянный мониторинг, чтобы оперативно реагировать на любые угрозы», — отметил начальник управления ветеринарии Алексей Балалаев.

В настоящее время ведомство приступает к подготовке к летнему эпизоотическому сезону. Он будет включать контроль за перемещением скота на летние пастбища и мониторинг ситуации по особо опасным заболеваниям.