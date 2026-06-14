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НовостиОбщество14 июня 2026 7:56

В Калининском районе ищут 79-летнего мужчину, пропавшего во время прогулки

В Саратовской области пожилой мужчина пошел на прогулку и пропал
Источник:kp.ru
Фото: ЛизаАлерт

Фото: ЛизаАлерт

В Калининском районе Саратовской области волонтёры объявили розыск 79-летнего Александра Михайлова. Житель села Свердлово пропал 13 июня во время прогулки. Не исключено, что мужчина мог потерять память и нуждается в помощи.

Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, обрит наголо, зелёные глаза. Был одет в серую майку, зелёные бриджи и чёрные сланцы. Всех, кто недавно видел пропавшего, просят сообщить информацию.

Звонить можно по телефонам 8-800-700-54-52 (горячая линия поискового отряда) или 112. Любая информация может помочь в поисках пожилого человека.