В Саратовской области высадили 1,6 тыс. гектаров леса за весну

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В Саратовской области подвели итоги весенней лесовосстановительной кампании. За сезон высажено 1,6 тысячи гектаров новых лесов. Лидерами по лесопосадкам стали Вольское, Усовское, Лысогорское и Красноармейское лесничества. В этом году в регионе высаживали дубы, вязы, белую акацию и сосны. Всего по плану на 2026 год предстоит высадить 4 тысячи гектаров леса.

Одна из ключевых задач — обеспечить лесные хозяйства собственным посадочным материалом. Для этого в области развивают сеть питомников по выращиванию сеянцев. Сейчас идёт модернизация тепличного комплекса в Красноармейском лесхозе в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Владимиром Путиным. Теплица ежегодно даёт лесхозам региона сотни тысяч сеянцев сосны.

В комплексе уже построили цех для посева материала, смонтировали систему рециркуляции воздуха. В планах — установка дополнительного технологического оборудования и системы автополива. После перевооружения объём выращиваемых сеянцев увеличится вдвое.