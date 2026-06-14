Минтранс Саратовской области обработал 300 обращений по поводу работы транспорта

Министерство транспорта региона успешно справилось с более чем 300 запросами, касающимися работы общественного транспорта.

С начала текущего года министерство транспорта региона получило и рассмотрело свыше 326 обращений от граждан, поступивших через социальные сети. Все поступившие вопросы были обработаны в регламентированное время. Для их рассмотрения применялась автоматизированная система «Инцидент-Менеджмент», являющаяся частью ПОС.

Этот современный цифровой инструмент обеспечивает единый центр для фиксации поступающих запросов, отслеживания их прогресса и гарантирует прозрачность коммуникации между соответствующими ведомствами и жителями.

Наиболее часто жители региона обращались с вопросами, касающимися расписания движения общественного транспорта, изменений в типе и числе единиц подвижного состава, а также с предложениями по изменению, отмене или добавлению маршрутов.

Напоминаем, что жители региона имеют возможность направлять свои предложения и замечания различными способами: посредством заполнения специальной формы на портале «Госуслуги», используя мобильное приложение, через виджеты на официальных сайтах государственных учреждений или отправляя сообщения в социальной сети «ВКонтакте».