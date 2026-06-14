В музее Чапаева юным пугачёвцам торжественно вручили первые паспорта

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В День России в пугачёвском доме-музее Василия Чапаева прошла торжественная церемония вручения первых паспортов школьникам. В окружении истории, пропитанной мужеством и любовью к Родине, подростки сделали свой первый шаг во взрослую жизнь. Директор музея Татьяна Трапезникова обратилась к ребятам с напутствием: паспорт — это не просто документ, а символ принадлежности к великой стране, и призвала бережно хранить свидетельство гражданской зрелости.

Главный момент праздника — вручение «красных книжек» — провели почётные гости. Документы из рук заместителя начальника полиции и заместителя руководителя межрайонного следственного отдела получили учащиеся школ сёл Рахмановка и Солянка, а также «Школы открытий» города Пугачёва. Вместе с паспортами ребятам вручили брошюры Конституции РФ. Гости подчеркнули: быть гражданином — значит чтить законы и уважать традиции всех народов, живущих под флагом России.

В завершение праздника всех ребят ждали приятные сувениры и сладкие подарки. Акция «Мы — граждане России» в музее Чапаева стала символом единства и патриотизма. Новоиспечённые граждане получили не просто главный документ, а важное напоминание об их ответственности за будущее своей страны. Фотографии и яркие впечатления останутся с ними на всю жизнь.