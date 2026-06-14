Балашовские полицейские сдали кровь ко Всемирному дню донора

В преддверии Всемирного дня донора крови, который отмечается 14 июня, сотрудники МО МВД России «Балашовский» присоединились к добровольческой донорской акции. Полицейские из подразделений по работе с личным составом, исполнению административного законодательства, тылового обеспечения и патрульно-постовой службы сдали кровь для пополнения запасов областной станции переливания крови. Перед процедурой все стражи порядка прошли обязательное медицинское обследование.

Медицинские работники отметили высокую активность и хорошее состояние здоровья участников акции. Сотрудники полиции ежедневно сталкиваются с ситуациями, где требуется мужество и готовность помочь человеку. Донорство крови — это еще одна возможность проявить эти качества и спасти чью-то жизнь.

Акция стала традиционной для балашовских полицейских. Они регулярно сдают кровь, помогая пополнять ее запасы.